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    Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı

    Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Tekirdağ'da, bir trafoda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve paniğe neden olurken, trafo çevresi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
    • İHA
    • 09.02.2021 - 09:18
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 09:33
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    Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir trafoda patlama sesi duyuldu.

    Patlama sesinin şokunu atlattıktan sonra yangını farkeden vatandaşlar, korku içinde itfaiye ve TREDAŞ’a ihbarda bulundu.

    Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı VİDEO

    TRAFİĞE KAPATILDI

    İhbar üzerine bölgeye gelen TREDAŞ elektrik keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yolu trafiğe kapattı.

    Tekirdağ da trafo bomba gibi patladı #1

    BOMBA GİBİ PATLADI

    Büyük panik yaşadıklarını ifade eden çevre sakinlerinden Göktuğ Bülbül, “Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyuldu. Ardından trafoda dumanların yükseldiğini gördük. Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık. Arkadaşımız da sonra itfaiyeyi aradı” diye konuştu.

    Tekirdağ da trafo bomba gibi patladı #2

    Tekirdağ da trafo bomba gibi patladı #3

    Tekirdağ da trafo bomba gibi patladı #4

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