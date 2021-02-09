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Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı
Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Tekirdağ'da, bir trafoda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve paniğe neden olurken, trafo çevresi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.
- İHA
- 09.02.2021 - 09:18
- Güncelleme : 09.02.2021 - 09:33
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir trafoda patlama sesi duyuldu.
Patlama sesinin şokunu atlattıktan sonra yangını farkeden vatandaşlar, korku içinde itfaiye ve TREDAŞ’a ihbarda bulundu.
Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı VİDEO
TRAFİĞE KAPATILDI
İhbar üzerine bölgeye gelen TREDAŞ elektrik keserken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek, yolu trafiğe kapattı.
BOMBA GİBİ PATLADI
Büyük panik yaşadıklarını ifade eden çevre sakinlerinden Göktuğ Bülbül, “Sanki bomba patlamış gibi bir ses duyuldu. Ardından trafoda dumanların yükseldiğini gördük. Korkudan nereye kaçacağımızı şaşırdık. Arkadaşımız da sonra itfaiyeyi aradı” diye konuştu.