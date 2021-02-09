Haberler

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı

Tekirdağ'da trafo bomba gibi patladı

Kuvvetli fırtınanın etkili olduğu Tekirdağ'da, bir trafoda patlama meydana geldi. Şiddetli patlama çevrede korku ve paniğe neden olurken, trafo çevresi bir süreliğine trafiğe kapatıldı.