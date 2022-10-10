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- Tekirdağ'da traktör ile römork arasına sıkışan çiftçi öldü
Tekirdağ'da traktör ile römork arasına sıkışan çiftçi öldü
- 10.10.2022 - 21:34
- Güncelleme : 10.10.2022 - 21:35
Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki kırsal Yaylagöne Mahallesi Virankuyu mevkinde evli ve 1 çocuk babası Erdinç Özbilek (68), dün öğleden sonra kendisine ait ceviz bahçesine giderek topladığı cevizleri ve kestiği odunları traktörün römorkuna koydu.
Römorku traktöre bağlamaya çalışan Özbilek, hareket eden römork ile traktör arasında sıkıştı.
Dün öğleden sonra evden çıkan ve bu akşam saatlerine kadar haber alınmayan Erdinç Özbilek'i kuzeni Gürcan Özbilek, aramaya çıktı.
Yaşamını yitirdi
Ceviz bahçesine giden Gürcan Özbilik, Erdinç Özbilek'i traktör ile römork arasında sıkıştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Erdinç Özbilek'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Soruşturma başlatıldı
Özbilek'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Malkara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
DHA'nın haberine gröe; jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.