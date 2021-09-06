Tekirdağ'da trenin çarpmasıyla 7 kişinin öldüğü servisin şoförü tutuklandı

Tekirdağ'da 7 kişinin öldüğü kazaya neden olan şoför, ifadesinde hemzemin geçitten daha önce de geçtiğini belirterek "Demek ki geçmemek gerekiyormuş" dedi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, cumartesi sabah saatlerinde yük treni ile servis minibüsü çarpışması sonucu büyük bir kaza yaşandı.

Ölü ve yaralıların olduğu kaza sorumlusu servis şoförünün tutuklanmasının ardından ilk ifadeleri ortaya çıktı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan sürücü, Çorlu'da adliyeye sevk edilmesinin ardından çıkarıldığı Çorlu Sulh Ceza Mahkemesi'nde tutuklandı.





"KIRMIZI IŞIK YANIP YANMADIĞINI GÖRMEDİM"

Özel bir firmada sigortasız olarak kadrolu çalıştığını belirten Bilal Küllü, ifadesinde şöyle dedi: "Minibüste 12 veya 13 yolcu vardı. Velimeşe Mahallesi'ne seyir halindeyken, ışıklar istikametinde yeşil yanıyordu. O yol seyir halinde devam ediyordu, sol tarafa Velimeşe Mahallesi'ne dönecek araçlar için kırmızı ışık yanıp yanmadığını görmedim. Sarı ve siyah renkli araçlar gördüm. Ben deve boynu şeklindeki Çerkezköy istikametine verilen yeşil ışığı gördüğüm için önümdeki araçlar da durduğu için, 'Neden yürümüyor' diye korna çaldım. Önümdeki araç yürümedi geri vitese taktım o aracın sağından geçerek sola döndüm.

GÖZLERİMİ AÇTIĞIMDA KAZA YAPTIĞIMI ANLADIM

Velimeşe istikametine giderken tren yolu hemzemin geçitte bariyerleri gördüm. Ben bariyerlerinin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri, yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Ben gözlerimi açtığımda kaza yaptığımı anladım. Benim şoför yan koltuğumda yolcu yoktu. Bende kemer takılı değildi."





"BARİYERE ÇARPMAMAK İÇİN.."

Kendisine sorulan, "Şoför koltuğunda iken göz hizanızda ve görüntü kapsamında olan soldan gelen treni görmediniz mi?" sorusu üzerine Küllü, "Ben yük trenini görmedim, ben bariyerin kapalı olduğunu bariyere yaklaştığımda gördüm. Ben bariyere çarpmamak için hemzemin geçitten geçmeye çalıştım." dedi.





"GÜNDE 8 DEFA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇİYORUM"

"Daha önce bu hemzemin geçitten bariyerler kapalıyken geçtiniz mi?" sorusuna Küllü, "Ben 4,5 yıldır bu fabrikaya yolcu taşıyorum, günde 8 defa hemzemin geçitten minibüsle geçiyorum.

Bu yoldan daha önce başka araçların geçtiğini gördük. O gün de ben geçtim. Demek ki geçmemek gerekiyormuş, araçtaki yolcuların hepsini çok yakından tanıyordum.

"PİŞMANIM"

Kazanın oluşmasından dolayı pişmanım." karşılığını verdi.

"YA BARİYERLERE VURACAKTIM YA DA HEMZEMİN GEÇİTTEN GEÇECEKTİM"

Hızının ne kadar olduğu ve bariyerlere çarpmama olanağı olup olmadığı sorulan Bilal Küllü, "Ben sola dönüp sarı renkli taksiyi geçtiğimde fark ettim. Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim." yanıtını verdi.

Tekirdağ'da yük treninin işçi servisine çarpma anı VİDEO





















