Savaş nedeniyle yakınlarından haber alamayan Mayya Baykal, ülkesi için yardım malzemesi toplamaya başladı. Baykal, "Türk halkına yardımları için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Türkiye'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya ile yaşanan savaşta ülkeleri için seferber oldu.

Mayya Baykal, Rusya'nın saldırıları nedeniyle ülkesinde mağdur olan bebek ve kadınlar için yardım malzemesi toplamaya başladı.

UKRAYNALI GELİNİN ÇABASI

Yaklaşık 20 yıl önce Burak Boğaç Baykal ile evlenerek Tekirdağ'a yerleşen Baykal, Rusya'nın savaş açtığı ülkesi ve yakınları için endişe duyuyor.

Tekirdağ'daki diğer yabancı gelinlerle ülkesi için yardım malzemesi toplamaya başlayan Baykal, biriktirdiklerini Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu üzerinden ülkesine göndermeyi planladıklarını ifade etti.

Tekirdağ'da Ukraynalı gelin, ülkesi için yardım topluyor VİDEO







YAKINLARINDAN HABER ALAMADI

Baykal, gazetecilere yaptığı açıklamada, savaş başladıktan sonra ülkesindeki yakınlarından haber alamadığını belirtti.

Her gün televizyonda haberleri izleyince çok üzüldüğünü anlatan Baykal, şöyle devam etti:

"YARDIM TOPLAMAYA KARAR VERDİK"

"Savaş bitmiyor ve bizim yakınlarımız, akrabalarımız var orada. Tekirdağ'da yaklaşık 100 kişilik yabancı gelin grubumuz var. Grubumuzda Ukraynalı, Rus, Beyaz Rusyalı, Moldovalı, Polonyalı hanımlar var. Hepimiz haberleri izleyince yardım toplamaya karar verdik. Özellikle hamile çocuklu hanımlar, bebekler için mamalar, giyim, eşyalar, ayakkabılar, paltolar ne toplayabiliyorsak bu soğukta kar döneminde yardımcı olmaya çalışıyoruz."

"TÜRK HALKINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Baykal, 13 Mart'a kadar yardım toplamaya devam edeceklerini anlatarak, "Toplanan malzemeleri Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu'na göndereceğiz. Savaşın bitmesini istiyoruz, her gün uyanıyoruz ve güzel haberi duymak istiyoruz.

Çünkü yaklaşık iki haftadır uykumuz yok. Ağlamaktan gözlerimiz renk kaybetti. Türk halkına yardımları için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.