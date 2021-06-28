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    Tekirdağ'da üvey annesini öldüren kız çocuğu: 1 yıldır planlıyordum

    Darbettiği üvey annesini bıçakla öldüren E.N.O., ifadesinde cinayeti bir süredir planladığını söyledi. 13 yaşındaki E.N.O. tutuklandı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 17:04
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    Tekirdağ'da üvey annesini öldüren kız çocuğu: 1 yıldır planlıyordum

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 13 yaşındaki E.N.O., üvey annesi Z.O.'yu İngiliz anahtarıyla darbettikten sonra bıçaklayarak öldürmüştü.

    Katil zanlısı E.N.O., kaçmaya çalışırken polis ekiplerince İstanbul Silivri'de yakalanmıştı.

    Emniyete götürülen E.N.O.'nun bugün psikolog nezaretinde ifadesi alındı. 13 yaşındaki kızın ifadesi ise kan dondurdu.

    CİNAYETİ 1 YILDIR PLANLADIĞINI İTİRAF ETTİ

    E.N.O. ifadelerde üvey annesini sevmediğini, öldürmek için 1 yıldır plan yaptığını ve olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını aldığını, üvey annesinin başına vurduktan sonra bıçaklayarak evden çıktığını söyledi.

    TUTUKLANDI

    Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., üvey annesini kasten öldürmekten tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tekirdağ da üvey annesini öldüren kız çocuğu: 1 yıldır planlıyordum #1

    Tekirdağ da üvey annesini öldüren kız çocuğu: 1 yıldır planlıyordum #2

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