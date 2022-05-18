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    Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen ‘Güneş Operasyonu’ kapsamında, 15 adrese baskın düzenlendi. Şüpheli olduğu belirlenen 11 kişi gözaltına alındı.
    • 18.05.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:39
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    Tekirdağ'da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu

    Tekirdağ’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında, Hıdırağa Mahallesi’ndeki uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    DHA’nın haberine göre; Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde, özel harekat polislerinin de katılımıyla düzenlenen operasyona, ‘Güneş Operasyonu’ adı verildi.

    15 adrese yapılan baskında, kapıları açılmayan bazı evlere duvarlardan atlayarak girildi.

    Ele geçirilenler

    Adreslerde yapılan aramalarda 150 gram eroin, 15 sentetik ecza hap, ruhsatsız 1 tabanca, 2 av tüfeği, çok sayıda mermi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 475 lira ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli, gözaltına aldı.

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #1

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #2

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #3

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #4

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #5

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #6

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #7

    Tekirdağ da uyuşturucu satıcılarına Güneş Operasyonu #8


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