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    Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı

    Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen S.G. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kök Hint keneviri, 1 kilogram esrar maddesi ve 90 sikke ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 17:27
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    Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı

    Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Kırkkepenekli Mahallesi’nde S.G. isimli şahsın uyuşturucu imal edip sattığı biligisini elede eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, belirlenen adresteki eve ve eklentilerine operasyon düzenledi.

    Yapılan aramalarda 72 kök Hint keneviri ve 1 kilogram esrar maddesinin yanı sıra, 90 sikke ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Gözaltına alınan şüpheli S.G., adliyeye sevk edildi.

    Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı #1

    Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı #2

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