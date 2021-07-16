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- Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı
Tekirdağ’da uyuşturucu tacirinin evinden 90 sikke çıktı
Uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı tespit edilen S.G. isimli şahsın adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kök Hint keneviri, 1 kilogram esrar maddesi ve 90 sikke ele geçirildi.
- İHA
- 16.07.2021 - 17:27
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Kırkkepenekli Mahallesi’nde S.G. isimli şahsın uyuşturucu imal edip sattığı biligisini elede eden İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Ekipler, belirlenen adresteki eve ve eklentilerine operasyon düzenledi.
Yapılan aramalarda 72 kök Hint keneviri ve 1 kilogram esrar maddesinin yanı sıra, 90 sikke ele geçirildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Gözaltına alınan şüpheli S.G., adliyeye sevk edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.