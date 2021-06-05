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    Tekirdağ'da uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

    Düzenlenen operasyonda şüphelilerin bulunduğu araçtan ve yaşadıkları ikametlerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve Hint keneviri ele geçirildi.
    • İHA
    • 05.06.2021 - 12:59
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    Tekirdağ'da uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Çorlu Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu.

    'LARİSSA' UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERMEDİ

    Narkotik köpeği Larissa’nın da kullanıldığı aramada 115 gram ve 6 fişek skunk, 4 adet ekstacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 18 adet fişek, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 915 TL para ele geçirildi.

    Tekirdağ da uyuşturucuyu Larissa buldu #1

    İKAMETLERİ ARANDI

    Araçtaki şüphelilerin ikametlerinde de yapılan aramalarda, toplam 42 kök Hint keneviri maddesi, 72 adet uyuşturucu maddelerden ekstasy hap, 27 fişek skunk, o.48 gram metamfetamin, 10 adet sentetik ecza hap, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmesinde kullanılan sıvı gübre, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan şeffaf kilitli poşetler ele geçirildi.

    2 GÖZALTI

    Konu ile ilgili olarak yakalanan Ö.S. ve A.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak soruşturma işlemlerine başlandı.


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