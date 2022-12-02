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    Tekirdağ'da vatandaşları gasbeden sahte polisler yakalandı

    Çerkezköy ilçesinde kendilerini polis tanıtarak vatandaşları gasbeden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.
    • 02.12.2022 - 22:34
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 22:40
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    Tekirdağ'da vatandaşları gasbeden sahte polisler yakalandı

    Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde özellikle ilçe merkezinde araç içinde alkol alan kişileri belirleyip kendilerini polis olarak tanıtan Veli İ. (39) ve Uğur E.(53) ‘Bu araç içinde neden alkol alıyorsunuz? Aracınızın yakalaması var. Aracı bağlamamız gerekiyor’ diyerek önce vatandaşları korkuttuğu iddia edildi.

    Önce para istediler, sonra "içki al" dediler

    İHA'nın aktardığına göre; iki şüpheli, gözüne kestirdikleri kişilere ‘bu işi burada halledebiliriz’ diyerek vatandaşlardan önce para istedikleri, ’Param yok’ diyen vatandaşlara ise ’O halde bize içki al’ dedikleri öğrenildi. İki sahte polisin birkaç kişiyi dolandırması üzerine ihbarların artmasıyla Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı.

    Yakalandılar, tutuklandılar

    Biri, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü personel
    Ekipler mağdurların ifadeleri doğrultusunda güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki ifadelerinin ardından Adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    İddiaya göre tutuklanan şüpheliler arasında yer alan Uğur E.’nin ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğünde şoför olarak çalıştığı öğrenildi. Ayrıca şahısların kullandığı araçta yapılan aramada polis çakarı ele geçirildi.

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