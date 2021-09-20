Tekirdağ'da virüse yakalandıktan sonra aşı çağrısı yapan işletmeci öldü 

Koronavirüsle mücadele ederken kaldırıldığı hastanede sosyal medya hesabından aşı olmadığı için pişman olduğunu dile getiren genç adam, aşı çağrısında bulundu. Bir süre sonra ise hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde lokanta işletmeciliği yapan, evli ve 1 çocuk babası 42 yaşındaki Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, koronavirüse yakalandı.

Bir süre evinde tedavi gören Hacıosmanoğlu, sağlık durumu ağırlaşınca 4 Eylül'de Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"HER AN ÖLMEK GİBİ BİR ŞEY BU VİRÜS"

Aşı olmadığı belirtilen genç adamın, 5 Eylül'de sosyal medya hesabından aşı çağrısı yapıp, "Arkadaşlar, aşınızı mutlaka yaptırın. 5 gündür ölmekten beter durumdayım ve hastanede tedavim devam ediyor. Her an ölmek gibi bir şey bu lanet virüs. Kendinizi, ailenizi düşünün ve bir dakika bile kaybetmeden aşı randevusu alın. Çok zor bir illet, her an acı çekerek ölüp ölüp diriliyorsunuz. Bir de yoğun bakımdakiler, boğazları delinenler mi istersin her şey çok kötü çok. Hemen aşı yaptırın. Gelip sizi bulacak aksi halde vakalar zaten zirvede sıra sizde." paylaşımında bulundu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Onur Öztürk Hacıosmanoğlu, paylaşımının ardından 8 Eylül'de yoğun bakıma alındı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç esnafın ölümünün üzerine başta ailesi olmak üzere, arkadaşları ve Çorlu esnafı büyük üzüntü yaşadı.





