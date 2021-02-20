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Tekirdağ'da yanan elektrik teline tekme attı

Tekirdağ'da yanan elektrik teline tekme attı

Bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.