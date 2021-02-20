- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Tekirdağ'da yanan elektrik teline tekme attı
Tekirdağ'da yanan elektrik teline tekme attı
Bir vatandaşın direkten koparak yerde yanan akım yüklü elektrik teline canını hiçe sayarak ayağı ile vurarak müdahale etmesi yürekleri ağızlara getirdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
- DHA
- 20.02.2021 - 17:00
- Güncelleme : 20.02.2021 - 17:03
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde şehir elektrik direklerinden kopan akım yüklü telin yerde patlayarak yandığı sırada bir vatandaşın ayağı ile vurarak müdahale etmesi dikkat çekti.
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde çevredekilerin uyarısına aldırış etmeyip, elleri cebinde tele yaklaşan kişinin korkusuzca ayakları ile kopan tellere vurduğu görüldü.
KOMŞULARI ENGELLEMEYE ÇALIŞTI
Korku dolu anların yaşandığı görüntülerde tellere ayaklarıyla vuran adamı mahalleli uzaklaştırdı.
Yaşanan olayın ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken alırken akımı kesilen tellerde elektrik ekipleri tarafında onarımı yapılarak eksi haline getirildi.
Tekirdağ'da yanan elektrik teline tekme attı VİDEO