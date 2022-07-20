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Tekirdağ'da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

Tekirdağ'da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

Evlerinin oturma odasında çıkan yangının büyümesi sonrası bina alevlere teslim oldu. Yaşanan duruma çok üzülen yaşlı kadın ve gelini gözyaşlarına boğuldu.