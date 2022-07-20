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    Tekirdağ'da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

    Evlerinin oturma odasında çıkan yangının büyümesi sonrası bina alevlere teslim oldu. Yaşanan duruma çok üzülen yaşlı kadın ve gelini gözyaşlarına boğuldu.
    • 20.07.2022 - 08:43
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 09:18
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    Tekirdağ'da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

    Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı 'Kore' mahallesi olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi'ndeki Çiçek 2. Sokak’ta, Tufan Bul’a ait olan evde yangın çıktı.

    Ailecek ikamet edilen evin oturma odası, kısa süre içinde alevlere teslim oldu.

    Ev kullanılamaz hale geldi

    Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

    Tekirdağ'da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar

    Ev sahibi kadın ve gelini ağladı

    İHA'nın haberine göre; evinin yandığını gören ikamet sakinleri, gözyaşlarına hakim olamadı. Hüngür hüngür ağlayan yaşlı kadın ile gelinini, komşuları ve sağlık ekipleri zorlukla sakinleştirdi.

    Tekirdağ da yanan evlerine hüngür hüngür ağladılar #1

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