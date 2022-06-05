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    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti

    Çorlu ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale etmek isteyen manav, alevlere teslim oldu. Hastanede tedavi gören talihsiz adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 05.06.2022 - 17:30
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    Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan apartmanın alt katındaki ambar alevlere teslim oldu.

    İlçede sevilen manav esnafı Ercan Ertaş’a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangın çıkardı.

    Yangına müdahale ederken yandı

    Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

    İHA'nın aktarımına göre, alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı.

    Tekirdağ da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti #1

    Hayat mücadelesini kaybetti

    Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

    Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Ertaş’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.

    Tekirdağ da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti #2

    Tekirdağ da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti #3


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