Tekirdağ'da yangını söndürmek isterken yanan manavcı hayatını kaybetti

Çorlu ilçesinde sebze kasalarının bulunduğu depoda çıkan yangına müdahale etmek isteyen manav, alevlere teslim oldu. Hastanede tedavi gören talihsiz adam, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan apartmanın alt katındaki ambar alevlere teslim oldu.

İlçede sevilen manav esnafı Ercan Ertaş’a ait sebze kasalarının bulunduğu depoda, alev alan benzin yangın çıkardı.

Yangına müdahale ederken yandı

Yangını fark eden Ertaş, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı.

İHA'nın aktarımına göre, alevlerin arasında kalan ve vücudu yanan Ertaş, can havliyle kendisini dışarı attı.

Hayat mücadelesini kaybetti

Ambar alev alev yanarken, vücudunda yanıklar oluşan Ercan Ertaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılmıştı.

Tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybeden Ertaş’ın vefatı, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu.