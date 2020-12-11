Tekirdağ'da yaşlı adam evinde ölü bulundu

Malkara ilçesinde 2 gündür haber alınamayan yaşlı adam, tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi Karanfil Sokak’taki bir yapı kooperatifindeki evinde tek başına yaşayan 71 yaşındaki Ahmet Bilginoğlu’ndan, 2 gündür haber alınamaması üzerine komşuları tarafından polise ihbarda bulunuldu.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, evin kapasını açarak içeri girdi.





"HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ"

Bilginoğlu’nun odasında hareketsiz vaziyette bulunması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaşlı adamın kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Savcı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından Ahmet Bilginoğlu’nun cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna sevk edildi.