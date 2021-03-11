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Tekirdağ'da yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki kişi yakalandı

Tekirdağ'da yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki kişi yakalandı

Telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı bir kadın, 150 bin liralık altınlarını polis yardımı ile son anda kurtardı.