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- Tekirdağ'da yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki kişi yakalandı
Tekirdağ'da yaşlı kadını dolandırmak isteyen iki kişi yakalandı
- İHA
- 11.03.2021 - 14:07
- Güncelleme : 11.03.2021 - 14:12
Tekirdağ'daki telefon dolandırıcıları, Kapaklı ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşayan yaşlı bir kadını ağına aldı.
Dolandırıcılar, kadın ile iletişime geçerek evdeki para ve altınlarını istedi.
DOLANDIRICILARI OYALAYIP, POLİSE HABER VERDİ
Dolandırıldığını fark eden kadın telefonu kapatmayarak, bir yakınından polise haber vermesini istedi. Kısa sürede harekete geçen Kapaklı Büro Asayişe bağlı polis ekipleri, kadının adresinde gerekli önlemler aldı.
Daha sonra telefon dolandırıcısı, kadını altınlarla birlikte Bülent Ecevit Parkı'na yönlendirdi. Bunun üzerine polis ekipleri de parka geçerek önlemlerini aldı.
150 BİN TL'LİK ALTINLARI TESLİM ALIRKEN YAKALANDILAR
Dolandırıcılarla buluşan kadın, yaklaşık 150 bin liralık altının olduğu poşeti dolandırıcılara verdi. Daha sonra harekete geçen polis ekipleri, altınların olduğu poşetle birlikte şüphelileri yakaladı.
Altınlar sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheli K.Y. ve S.G. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI
Buradaki işlemlerinden sonra telefon dolandırıcıları adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.