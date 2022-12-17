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    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

    Caddede yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki adama, seyir halindeki otomobil çarptı. Yaya geçidinde yaşanan kaza kameralara yansıdı.
    • 17.12.2022 - 09:19
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    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yaya geçidinde kaza yaşandı.

    Öğle saatlerinde dışarı çıkan 67 yaşındaki S.E., yolun karşısına geçmek istedi.

    Bu sırada aracıyla seyir halinde olan M.G., yaya geçidine geldiği sırada yaşlı adama çarptı.

    Hastaneye kaldırıldı

    Yere yığılan S.E.'nin yardımına çevredekiler koştu.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye sevk etti.

    Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı #1

    "Biraz direksiyonu kırdım"

    Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., “Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık.” diye konuştu.

    İHA'nın aktarımına göre; kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı VİDEO

    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı #2

    Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı #3


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