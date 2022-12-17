Caddede yürüdüğü sırada yolun karşısına geçmek isteyen 67 yaşındaki adama, seyir halindeki otomobil çarptı. Yaya geçidinde yaşanan kaza kameralara yansıdı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki yaya geçidinde kaza yaşandı.

Öğle saatlerinde dışarı çıkan 67 yaşındaki S.E., yolun karşısına geçmek istedi.

Bu sırada aracıyla seyir halinde olan M.G., yaya geçidine geldiği sırada yaşlı adama çarptı.

Hastaneye kaldırıldı

Yere yığılan S.E.'nin yardımına çevredekiler koştu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaşlı adamı ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Biraz direksiyonu kırdım"

Kazayla ilgili konuşan otomobil sürücüsü M.G., “Önümden bir araç hızlı şekilde geçti. Ben de geçerken biraz direksiyonu kırdım ama ucundan hafif kurtaramadık.” diye konuştu.

İHA'nın aktarımına göre; kaza anları ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Tekirdağ’da yaya geçidinden geçen yaşlı adama otomobil çarptı VİDEO





