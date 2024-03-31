Tekirdağ'da yeni bakım yapılan otomobil seyir halindeyken alev aldı Tekirdağ'da seyir halindeki otomobilin alev aldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin sürücüsü aracının bakımının önceki gün yapıldığını söyledi.

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DHA

Tekirdağ'ın Saray ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde Kadir Saydam'ın (57) kullandığı otomobil seyir halindeyken bir anda alev aldı.

İçindeki 4 kişi yanan otomobilden yara almadan inerken araç alev alev yanmaya devam etti.

Çevrede bulunanlar alevlere müdahale ederken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

Otomobilin alev aldığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"Aracın bakımı daha dün yapılmıştı"

Sürücü Kadir Saydam, seyir halindeyken otomobilin alev aldığı fark etmediğini belirterek, "Arkadan gelen araçların uyarması üzerine fark ettim. Aracı yolun kenarına çektim. İçinde 4 kişi vardı ve hepimiz hemen indik. Aracın bakımı daha dün yapılmıştı" dedi

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)