Yolda bulduğu montun içinden 16 bin lira çıkan vatandaş, montu sahibine teslim etti.

Tekirdağ Malkara'nın Camiatik Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki banka şubesinden 20 bin lira kredi çeken Soner Kanat, parayı montun cebine koyup otomobilini park ettiği yere gitti.

Çektiği 20 bin liranın içinden ödeme yapmak için kendisine 4 bin lira ayıran Kanat, parayı tekrar montun cebine koyduğu sırada yoldan geçen bir başka araç sürücüsü kendisine adres sordu.

BAGAJIN ÜZERİNE KOYUP UNUTTU

Bu sırada 16 bin lirayı montla birlikte otomobilin bagajının üzerine koyup, unutan Kanat, araçla yoluna devam etti. Bir süre sonra bagaj üzerindeki mont yere düşerken, sürücü fark etmedi.

Kanat'ın bankadan çektiği parayı sayması ve parayla birlikte montu otomobilin bagajın üzerinde unutup yola devam etmesi çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tekirdağ'da yerdeki monttan 16 bin lira bulunca sahibine ulaştı ViDEO

GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Yoldan geçen Mustafa Aktaş, bulduğu montun cebinde 16 bin lira olduğun görünce, polis merkezine götürüp teslim etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde mont ve içindeki 16 bin liranın Soner Kanat'a ait olduğu tespit edildi.

Polis merkezine çağırılan Kanat'a, burada parayı bulan Mustafa Aktaş tarafından teslim edildi. Kanat, Aktaş ve polis ekiplerine teşekkür etti.













