Tekirdağ'da yere çöp atma kavgası Çorlu'da kaldırımda yürüyen bir şahsı yere çöp attığı gerekçesiyle uyaran genç, çıkan kavgada yüzünden bıçaklandı.

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İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Reşadiye Mahallesi Şinasi Kurşun Caddesi üzerinde B.D. isimli genç, yoldan geçerken yere çöp atan bir şahsı yaptığı hareketin doğru olmadığı konusunda uyardı.

Uyaran genci yüzünden bıçakladı

Yaşlı adam ile B.D. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İkili birbirine girerken yumruk darbeleri alan yaşlı şahıs çıkardığı bıçağı B.D.'nin yüzüne sapladı.

Yaralanan B.D. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

O anlar kamerada

Kaçan bıçaklı saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Öte yandan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kayda girdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)