Euro
8.9189
0.17%
Dolar
7.3682
0.46%
Altın
436.52
0.48%
Borsa
1.498
0%
Bitcoin
235.222
1.52%
EXEN Coin
18.04
-3.58%
3ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 3 C

    Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Saray ilçesinde tadilat yaparken yıkılan duvarın altında kalan inşaat işçisi hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.01.2021 - 05:36
    • Güncelleme : 29.01.2021 - 05:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

    Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen olayda, Ayaspaşa Mahallesi Vize Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde tadilat yapan inşaat işçisi Fehim Özel (45) tadilat sırasında yıktığı duvarın çökmesiyle altında kaldı.

    İş arkadaşları tadilat yapılan iş yerine geldiğinde duvarın yıkıldığını ve Özel'in yıkılan duvarın altında kaldığını gördüler ve durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

    Tekirdağ da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti #1

    HAYATINI KAYBETTİ

    112 Acil Servis Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Saray Devlet Hastanesine kaldırılan Fehim Özel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Öte yandan, hayatını kaybeden işçi Fehim Özel'in 6 ay önce evlendiği öğrenildi.

    Tekirdağ da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti #2

    Tekirdağ da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti #3

    Tekirdağ da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir