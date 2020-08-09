Tekirdağ'da yıldırım düşen ağaçlık alanda yangın

Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sonucu 50 ağaç ile biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anız zarar gördü.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Karaiğdemir Mahallesi'nde, kavak ve meşe ağaçlarının bulunduğu alana yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yanan ağaçlardaki alevler biçilmiş saman balyalarının bulunduğu 50 dönümlük anıza sıçrayarak yangın büyüdü.

KONTROL ALTINA ALINDI

İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin söndürülmesi için çevredeki vatandaşlarda çalışmalara destek verdi. Yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı.

İlk belirlemelere göre, yangında 50 meşe ve kavak ağacı ile yaklaşık 50 dönüm anız ve bağlanmamış saman balyaları yandı.

Tekirdağ’da ağaçlık alana düşen yıldırım yangın çıkardı

"HERKESE GEÇMİŞ OLSUN"

Karaiğdemir Mahallesi Muhtarı Hüseyin Turhallı, “Ağaca yıldırım düştü ve yangın çıktı. Yangını hemen itfaiye ekiplerine bildirdik. Yanan ağacın alevleri diğer ağaçlara ve bağlanmamış saman balyalarının bulunduğu anıza sıçradı. Ağaçlar, bağlanmamış saman balyaları ile anız yandı. Herkese geçmiş olsun. Allah beterinden korusun” dedi.