Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu

Yola atlayan köpeğe çarpmamak için aniden frene basan otomobile arkadan gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araç sahibi gerekli önlemin alınması gerektiğini söyledi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzerinde yeni yapılan ticaret merkezi dükkanları mevkisinde akşam saatlerinde otomobiliyle seyreden Gizem A., yola atlayan köpeğe çarpmamak için durakladı.

Bu sırada aynı istikamette seyreden Okan E. yönetimindeki otomobil, Gizem A.’nın kullandığı otomobile arkadan çarptı.

'Belediye çözüm bulsun'

İHA’nın haberine göre kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen araç sahibi Fahri Er, Tekirdağ yolunun Hatip Mahallesi bölümünde sahipli ya da başıboş köpeklerin sık sık yola çıktığını ifade ederek, belediyenin gerekli önlemi almasını istedi.

Tekirdağ’da yola fırlayan köpek kazaya neden oldu ViDEO