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    Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı

    Yolun karşısına geçmek isterken tırın çarpmasıyla yaklaşık 15 metre savrulan Mehmet Alp Keten, ağır yaralandı.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 21:57
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    Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı

    İstanbul-Çanakkale yolu üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen Mehmet Alp Keten (27), bir anda yola fırladı.

    Bu sırada İstanbul istikametine seyreden Muhammed Ç. yönetimindeki tır, Keten'e çarptı.

    METRELERCE SAVRULDU

    Yaklaşık 15 metre savrulan Keten ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı adam, yapılan ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

    "KAÇMAYA ÇALIŞTIM AMA ÜZERİME GELDİ"

    Kazayla ilgili konuşan tır şoförü Muhammed Ç., “Bana doğru yan yan koşarak geldi. Kaçmaya çalıştım ama yine üzerime geldi” diye konuştu. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Tekirdağ'da yola fırlayan yayaya tır çarptı

    Tekirdağ da yola fırlayan yayaya tır çarptı #1

    Tekirdağ da yola fırlayan yayaya tır çarptı #2

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