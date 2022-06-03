Tekirdağ’da yolda buldukları paraları, polise teslim ettiler

Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan isimli arkadaşlar, yol ortasında buldukları 6 bin 500 lirayı polise teslim etti.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi’nde, Şükrü Uzun ve Tuncay Doğan çıktıkları gezintide yolun ortasında 6 bin 500 lira para buldu.

Kapıcılık yaptıkları öğrenilen arkadaşlar, parayı sayıp sahibini bulabilmek için polise teslim etti.

“Kim olsa aynısını yapması gerekir”

İHA’nın haberine göre parayı bulan şahıslar, “Yolda gezintiye çıktığımız esnada poşet içinde para bulduk. Kapıcı arkadaşlar olarak vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Kim olsa aynısını yapması gerekir. Parayı düşüren vatandaşımızın belki bu paraya ihtiyacı vardı. İnşallah bir nebze olsun faydamız olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Sabahattin Ergin Polis Merkezi ekiplerince teslim alınan para sahibine verilecek.