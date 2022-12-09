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- Tekirdağ'da yolda dolaşan köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı
Tekirdağ'da yolda dolaşan köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı
Seyir halindeki kadın sürücü, köpeğe çarpmamak için otomobillerin yavaşladığını görünce frene bastı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü de, otomobile çarptı.
- 09.12.2022 - 09:37
Başıboş sokak köpekleri insan hayatını tehlikeye atmaya devam ediyor.
Can ve mal kaybı yaşanan kazaların önü alınamıyor.
Her geçen gün farklı facialara sebebiyet oluşturan köpekler, yeni bir olaya daha sebep oldu.
Köpekler yolun ortasında dolaştı
Bu kez görüntülerin adresi Tekirdağ.
Çorlu ilçesinden İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Fatma Ö., köpeklerin yolda gezmesi nedeniyle önünde seyreden araçların yavaşlamasının ardından frene bastı.
Frene basan otomobile miniüs çarptı
Bu sırada aynı yönde seyreden Erol Ö. yönetimindeki minibüs, otomobile arkadan çarptı.
İHA'nın aktarımına göre; kazada, otomobil sürücüsü Fatma Ö. ve kızı Elanur Ö. ile minibüsteki yolcu Metin Ö. hafif yaralandı.
Öte yandan, olay yerinde konuşan bir vatandaş başıboş gezen köpeklere çözüm bulunmasını istedi.