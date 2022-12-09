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Tekirdağ'da yolda dolaşan köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Tekirdağ'da yolda dolaşan köpek kazaya neden oldu: 3 yaralı

Seyir halindeki kadın sürücü, köpeğe çarpmamak için otomobillerin yavaşladığını görünce frene bastı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü de, otomobile çarptı.