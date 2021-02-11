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    Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu

    Otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkıp takla atarak su kanalına uçtu. Şoför kazadan yaralı kurtulurken, çevre sakinleri yola bariyer yapılmasını istedi.
    • İHA
    • 11.02.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 09:08
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    Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu

    Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan bir otomobil, Malkara - Şarköy yolu üzeri Kavakçeşme Mahallesi girişinde kaza yaptı.

    Edinilen bilgiye göre, Ballı Mahallesi’ndeki ikametinden Süleymanpaşa ilçesine gitmek için yola çıkan Canan Karaman (56), idaresindeki 59 DE 884 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı.

    MAHALLELİ YARDIMDA KOŞTU

    Takla atan otomobil yaklaşık 3 metre yüksekten şarampoldeki su kanalına uçtu. Kazayı fark etmesi üzerine Kavakçeşme sakini İbrahim Çelik, sürücünün yardımına koştu.

    Tekirdağ'da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu VİDEO

    Tekirdağ da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu #1

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Kaza sonrası sürücü Karaman, mahalle sakinleri ve 112 ekiplerinin müdahalesiyle araçtan yaralı çıkarılarak, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Tekirdağ da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu #2

    YOL TEHLİKELİ

    Kazanın ardından olay yerinde toplanan vatandaşlar, yolun dar ve kazaya sebebiyet verdiğini belirterek, tehlike arz eden bölümün yol kenarına bariyer konulmasını istedi.

    Tekirdağ da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu #3

    BARİYER KONULMALI

    Ballı Mahallesi Muhtarı Bekir Görgüç, “Mahalleden çıkışta yolun sağ şeridinde bir çökme var. Arkadaşımız kaza yapmış. Kazanın yaşandığı yol güzergahı biraz dar. Bu yüzden kazaların önüne geçilmesi için 50 - 100 metrelik bu alana bariyer çekilmesi gerekiyor” diye konuştu.

    Tekirdağ da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu #4

    Tekirdağ da yoldan çıkan otomobil su kanalına uçtu #5

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