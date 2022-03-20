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    Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada taksinin çarptığı Serkan Kava (28), hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.03.2022 - 17:06
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    Tekirdağ'da yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü

    Kaza, çevre yolu Şehir Hastanesi yakınında, İstanbul yönünde meydana geldi.

    Sinan Tutcu'nun (38) kullandığı taksi, yolun karşısına geçmek isteyen Serkan Kava'ya çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    KURTARILAMADI

    İlk müdahalenin ardından ağır yaralı Kava, ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Doktorların tüm çabalarına rağmen Serkan Kava, hayatını kaybetti. Sürücü Sinan Tutcu gözaltına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

    Tekirdağ da yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü #1

    Tekirdağ da yolun karşısına geçmek isterken taksi çarptı, hastanede öldü #2


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