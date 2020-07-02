Dolar
6.8557
0.127%
Euro
7.7377
0.4139%
Altın
1766.36
-0.2197%
Borsa
116777.63
1.2683%
G. Altın
390.13
0.053%
Bitcoin
62964.67
-0.899%
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu

    Kayıp başvurusu yapıldıktan 23 saat sonra baygın olarak bulunan zihinsel engelli genç kızın bisiklete bindirilerek ormanlık alana götürüldüğü, burada darbedildiği ortaya çıktı.
    • DHA
    • 02.07.2020 - 15:13
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu #1

    Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki zihinsel engelli genç kız M.K., gece yarısına kadar eve gelmeyince ailesi, polise kayıp başvurusunda bulundu.

    Polise ekipleri arama çalışmaları başlatırken, çevredeki güvenlik kameralarını da mercek altına aldı.

    Polis, görüntülerden M.K.'nin, bir kişinin kullandığı 3 tekerlekli elektrikli bisiklete bindiğini belirledi. Kısa sürede de bisikleti kullanan kişinin Hüseyin F. (23) olduğu tespit edildi.

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu #2

    EN SON OĞLUNUN KULLANDIĞINI SÖYLEDİ

    Bunun üzerine polisin ulaştığı kişi, bisikleti komşusu Mustafa F.'ye verdiğini söyledi. Gözaltına alınan Mustafa F. ifadesinde, bisikleti en son oğlu Hüseyin F.'nin kullandığını, daha sonra da İstanbul'a gittiğini söyledi.

    BAYGIN BULUNDU

    Tüm bu süreçte arama çalışmalarını sürdüren ekipler, M.K.'yi kaybolduktan 23 saat sonra evine 4 kilometre mesafedeki ormanlık alanda baygın olarak bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği, genç kız, kendine gelir gelmez, “Bana su verin.” dedi.

    Vücudunda, yüzünde ve bacaklarında darp izleri olduğu belirlenen M.K., ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu #3

    15 AYRI SUÇ KAYDI VAR

    Hüseyin F. de İstanbul polisi tarafından gözaltına alınarak, Marmaraereğlisi ilçesine getirildi. Hüseyin F.'nin 15 ayrı suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Sorguları tamamlanan Hüseyin F. ile baba Mustafa F., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Bu arada şüphelilerin barodan avukat talebinde bulunduğu ancak, avukatların talebi kabul etmediği belirtildi.

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu #4

    Tekirdağ’da zihinsel engelli kız ormanda baygın bulundu #5

    Görüş Bildir