Tekirdağ'da zincirleme kaza: 2 yaralı

Malkara ilçesinde yol yapım çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda 4 aracın karıştığı zincirleme kazada, 2 kişi yaralandı.

Tekirdağ-Malkara karayolunda, Aygün Bayram'ın kullandığı 59 YH 171 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde giden Mehmet Ali Höyük'ün kullandığı 34 JZ 1649 plakalı otomobile çarptı.

ZİNCİRLEME KAZAYA SEBEP OLDU

Savrulan Höyük'ün otomobili de önünde giden Enes Babacan'ın kullandığı 34 HA 2437 plakalı otomobile çarptı. Ümit Köse’nin kullandığı 34 VT 7022 plakalı otomobil ise Aygün Bayram’ın kullandığı otomobile çarptı.

2 YARALI

Kazada, Bayram’ın kullandığı otomobilde bulunan Halime Bayram ile Zeynep Bayram yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve kaza kırım ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini kaza yerinde yaptığı yaralılar, Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"ARKADAKİ ARABA ÇOK SÜRATLİYDİ"

Arkasından gelen aracın süratli olduğunu ve kullandığı araca arkadan çarptığını söyleyen Mehmet Ali Höyük, “Biz normal olarak sol şeritten geliyorduk. Arkamızdan gelen araba çok süratli geliyordu. Süratle gelen araba ilk bize vurdu. Bizde önümüzdeki arabaya vurduk. Daha sonra süratli gelen araba diğer arabalara falan çarptı. Ne oldu nasıl oldu anlayamadık. Birden karıştı burası.” dedi.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kazanın zincirleme olduğunu söyleyen yolculardan Emin Düzel, “Ne oldu anlamadık. Arkadan gelen araç önce bize vurdu. Daha sonra atladı öndekine vurdu. Bizde önümüzdeki araca vurduk. Zincirleme bir kaza oldu, 4 araç birbirine girdi. Bir anda oldu. Biz de anlayamadık nasıl oldu.” diye konuştu.