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    Tekirdağ'daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada

    Apartmana giren 1'i kadın 2 kişi, dairelerin önünden ayakkabıları çalarak kaçtı. Hırsızlık anları ise binanın güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
    • 21.05.2022 - 17:47
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    Tekirdağ'daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada

    18 Mayıs'ta Tekirdağ'da Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Menekşe Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Binaya gece yarısı giren 1'i kadın 2 kişi, katlardaki dairelerin önüne bırakılan ayakkabıları inceledi.

    Katlarda dakikalarca vakit geçiren şüpheliler, beğendikleri ayakkabıları alıp, kıyafetlerin içine saklayarak binadan çıktı.

    Hırsızlar kamerada

    Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    Tekirdağ'daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada VİDEO

    Polis şüphelileri arıyor

    Sabah evlerinden çıktıklarında ayakkabılarının çalındığını fark eden bina sakinleri, polise başvurdu.

    Bina ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri belirleyip, yakalamak için çalışmala başlattı.

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #1

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #2

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #3

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #4

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #5

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #6

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #7

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #8

    Tekirdağ daki apartmanlardan ayakkabı çalanlar kamerada #9


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