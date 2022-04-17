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Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı

Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı

Süleymanpaşa ilçesinde bir dönerci, çalıştığı lokantada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan zanlı için yakalama çalışmaları başlattı.