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    Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı

    Süleymanpaşa ilçesinde bir dönerci, çalıştığı lokantada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan zanlı için yakalama çalışmaları başlattı.
    • 17.04.2022 - 12:19
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    Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir döner salonunda silahlı saldırı yaşandı.

    O.K. isimli bir şahıs, aralarında husumetli olduğu döner ustası Adil Deme'nin işlettiği lokantaya geldi.

    5 el ateş edip, kaçtı

    Silahla döner ustası Deme'ye 5 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.

    Ayaklarından yaralanan Deme, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

    Kaçan zanlı aranıyor

    Olay yerine gelen polis ekipleri de olay yerinde ilk incelemeyi yaparak, kaçan zanlının peşine düştü.

    Sağlık durumu iyi

    Hastaneye kaldırılan Deme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Tekirdağ daki dönerci silahlı saldırıya uğradı #1

    Tekirdağ daki dönerci silahlı saldırıya uğradı #2


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