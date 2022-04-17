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- Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı
Tekirdağ'daki dönerci silahlı saldırıya uğradı
Süleymanpaşa ilçesinde bir dönerci, çalıştığı lokantada uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise kaçan zanlı için yakalama çalışmaları başlattı.
- 17.04.2022 - 12:19
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir döner salonunda silahlı saldırı yaşandı.
O.K. isimli bir şahıs, aralarında husumetli olduğu döner ustası Adil Deme'nin işlettiği lokantaya geldi.
5 el ateş edip, kaçtı
Silahla döner ustası Deme'ye 5 el ateş eden şahıs, daha sonra olay yerinden kaçtı.
Ayaklarından yaralanan Deme, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaçan zanlı aranıyor
Olay yerine gelen polis ekipleri de olay yerinde ilk incelemeyi yaparak, kaçan zanlının peşine düştü.
Sağlık durumu iyi
Hastaneye kaldırılan Deme'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.