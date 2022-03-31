Petrol
107.47
-3.56%
Euro
16.36
0.04%
Dolar
14.65
-0.05%
Altın
909.84
-0.13%
Borsa
2238
0.37%
Bitcoin
688.553
-1.30%
BTXN Coin
36.49
-6.17%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Tekirdağ'daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar

    Bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısının çalındığı öne sürüldü. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden vatandaş, kapıyı göremeyince ağladığını söyledi.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 10:06
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 10:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar

    Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde yaşayan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaş, yaşadığı olay karşısında şaşkına döndü.

    Çelik'in yaşadığı kiralık ev soyuldu.

    Birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi.

    Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.

    "VİCDANSIZLAR, ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, "Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.

    Tekirdağ daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar #1

    Tekirdağ daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar #2

    Tekirdağ daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar #3

    Tekirdağ daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar #4


    İlginizi Çekebilir

    İbo Show yeni bölümüyle nefes kesecek! İşte İbo Show 37. bölüm konukları
    Medya

    İbo Show yeni bölümüyle nefes kesecek! İşte İbo Show 37. bölüm konukları

    Bitcoin sizi zengin yapabilir
    Mtm

    Bitcoin sizi zengin yapabilir

    Andrey Platonov'un insan hiçliği üzerine kitabı: Can
    Kitap

    Andrey Platonov'un insan hiçliği üzerine kitabı: Can

    Görüş Bildir