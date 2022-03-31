Tekirdağ'daki engelli adamın kapısına kadar çaldılar

Bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısının çalındığı öne sürüldü. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden vatandaş, kapıyı göremeyince ağladığını söyledi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde yaşayan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaş, yaşadığı olay karşısında şaşkına döndü.

Çelik'in yaşadığı kiralık ev soyuldu.

Birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi.

Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.

"VİCDANSIZLAR, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, "Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.



