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Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı

Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı

Bir fabrikanın hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin arama çalışmaları da devam ediyor.