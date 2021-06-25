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    Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı

    Bir fabrikanın hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin arama çalışmaları da devam ediyor.
    • DHA
    • 25.06.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 25.06.2021 - 18:04
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    Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı

    Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

    Ekipler sürdürdüğü çalışmada, Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki bir fabrikanın hafriyat sahasında arama yaptı.

    10 KİLOGRAM EROİN ÇIKTI

    Aramada, hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ile bir hassas terazi ele geçirdi. Eroini bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

    Tekirdağ daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı #1

    Tekirdağ daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı #2

    Tekirdağ daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı #3

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