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- Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı
Tekirdağ'daki fabrikanın hafriyat sahasından eroin çıktı
Bir fabrikanın hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ele geçirilirken, olayla ilgili şüphelilerin arama çalışmaları da devam ediyor.
- DHA
- 25.06.2021 - 18:00
- Güncelleme : 25.06.2021 - 18:04
Tekirdağ Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satış yapan şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler sürdürdüğü çalışmada, Çorlu- Çerkezköy karayolu üzerindeki bir fabrikanın hafriyat sahasında arama yaptı.
10 KİLOGRAM EROİN ÇIKTI
Aramada, hafriyat sahasına gizlenmiş 10 kilogram eroin ile bir hassas terazi ele geçirdi. Eroini bırakan kişi veya kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.