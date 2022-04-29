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    Tekirdağ'daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi

    Gümüşçü dükkanını soymak için girdikleri sırada kamerayı fark edince kırmaya çalışan hırsızlık şüphelileri, kamera kaydı sayesinde yakalandı.
    • 29.04.2022 - 15:20
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    Tekirdağ'daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan bir gümüşçüde hırsızlık olayı meydana geldi.

    Dükkana giren N.İ. ile Y.P., fark ettikleri güvenlik kameralarına saldırdı.

    Sopayla kameraları kıramayacaklarını anlayan şüpheliler, vitrinde bulunan yaklaşık 150 bin liralık gümüş takıları torbaya koyup, iş yerinden ayrıldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Kamera kayıtlarından yakalandılar

    Sabah dükkana gelen iş yeri sahibi, hırsızlığı fark edip polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ve Süleymanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kimliklerini belirledi.

    Tekirdağ'daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi VİDEO

    Takılar iş yeri sahibine verildi

    Ekipler, düzenlenen operasyonla N.İ. ile Y.P.'yi çaldıkları takılarla yakaladı. Takılar iş yeri sahibine teslim edilirken, şüphelilerin sorgusu sürüyor.

    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #1

    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #2

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    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #7

    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #8

    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #9

    Tekirdağ daki hırsızları, kırmaya çalıştıkları kamera ele verdi #10


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