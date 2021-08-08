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Tekirdağ'daki kazada eşini ve 2 kızını kaybeden sürücü tedaviye alındı

Tekirdağ'daki kazada eşini ve 2 kızını kaybeden sürücü tedaviye alındı

Yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde anne ve 2 kızı yaşamını yitirdi, sürücü baba ağır yaralandı. Kaza anı ise bir iş yerinin kamerası tarafından görüntülendi.