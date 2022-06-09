Petrol
123.69
0.09%
Euro
18.4465
0.29%
Dolar
17.2262
0.58%
Altın
1.02
-0.05%
Borsa
2546
0.23%
Bitcoin
521.019
-0.11%
BTXN Coin
11.42
1.96%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 26 C

    Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı

    Ergene ilçesindeki markette alışveriş yaptıktan sonra kasiyere silah doğrultan soyguncu, 900 TL alıp kaçtı. Ekiplerin suç aletiyle yakaladığı şahıs tutuklandı.
    • 09.06.2022 - 17:31
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 17:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı

    Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde markete giren N.S.(33) isimli şahıs, alışveriş yapmaya başladı.

    Ardından kasa bölümüne gelip, malzemeleri poşete koyan şahıs, tabancasını çıkardı.

    N.S., silahını 3 çocuğun çevrede bulunduğu sırada kadın kasiyere doğrultup, kasadan para istedi.

    900 TL aldıktan sonra kaçmaya başlayan şahıs, Çorlu ilçesindeki bir evde soygunda kullandığı ruhsatsız tabanca ve kıyafetlerle yakaladı.

    O anlar kamerada

    Yaşanan soygun anları ise güvenlik kameralarınca anbean kayda alındı.

    Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı Video

    Soyguncu tutuklandı

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #1

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #2

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #3

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #4

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #5

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #6

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #7

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #8

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #9

    Tekirdağ daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı #10


    İlginizi Çekebilir

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!
    Tesla

    Elektrikli araba devi hisseleri için alım zamanı!

    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı
    Yaşam

    Sivas'ta yağmur duası sırasında yağış başladı

    Avusturya-Danimarka maçında sahada dev bir delik açıldı
    Dünyadan futbol

    Avusturya-Danimarka maçında sahada dev bir delik açıldı

    Görüş Bildir