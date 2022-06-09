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- Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı
Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı
Ergene ilçesindeki markette alışveriş yaptıktan sonra kasiyere silah doğrultan soyguncu, 900 TL alıp kaçtı. Ekiplerin suç aletiyle yakaladığı şahıs tutuklandı.
- 09.06.2022 - 17:31
- Güncelleme : 09.06.2022 - 17:37
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde markete giren N.S.(33) isimli şahıs, alışveriş yapmaya başladı.
Ardından kasa bölümüne gelip, malzemeleri poşete koyan şahıs, tabancasını çıkardı.
N.S., silahını 3 çocuğun çevrede bulunduğu sırada kadın kasiyere doğrultup, kasadan para istedi.
900 TL aldıktan sonra kaçmaya başlayan şahıs, Çorlu ilçesindeki bir evde soygunda kullandığı ruhsatsız tabanca ve kıyafetlerle yakaladı.
O anlar kamerada
Yaşanan soygun anları ise güvenlik kameralarınca anbean kayda alındı.
Tekirdağ'daki markette soygun: 900 TL alıp kaçtı Video
Soyguncu tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.S., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.