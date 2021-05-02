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    Tekirdağ'daki operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

    Bir araçta yapılan aramada 29 poşet halinde 300 gram bonzai ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 02.05.2021 - 17:14
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    Tekirdağ'daki operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

    Ülke genelinde güvenlik güçlerinin uyuşturucu tacirlerien karşı mücadelesi sürüyor.

    Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonda bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet şeffaf poşet içerisinde 300 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 315 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki C.K ve B.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, gerekli soruşturma başlatıldı.

    Tekirdağ daki operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı #1

    Tekirdağ daki operasyonda 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı #2

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