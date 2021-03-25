Tekirdağlı iş adamı cinsel istismardan tutuklandı

Tekirdağlı iş adamı İrfan P., 15 yaşındaki C.N.K.'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde anne ve ablasıyla birlikte yaşayan 15 yaşındaki C.N.K., yaklaşık bir yıl önce İrfan P.'nin cinsel istismarına maruz kaldı.

C.N.K., o dönemde yaşadıklarını kimseye anlatamadı.

Bir süre önce de küçük kız, annesi N.G. ve ablası H.K. ile Aydın'ın Didim ilçesine yerleşti.

DİDİM'E GİTTİ

Ancak İrfan P., aile ile irtibatını kesmedi. İrfan P., geçtiğimiz hafta Didim'e gitti.

ANNESİ ÖĞRENİNCE ŞİKAYETÇİ OLDU

Küçük kız da annesine, İrfan P.'nin kendisine cinsel istimarda bulunduğunu anlattı. Anne hemen jandarmaya giderek, şikayetçi oldu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Jandarma ekipleri, iş adamı gözaltına aldı. Tekirdağ'a getirilen İrfan P. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

ABLASI DA TUTUKLANDI

Küçük kız, ifadesinde ablası H.K.'yi de kendisini para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorlamakla suçladı. Bunun üzerine gözaltına alınan abla da 'fuhşa aracılık etmek' suçundan tutuklandı.

"ABLASIYLA BİRLİKTE OLDUM"

İrfan P.'nin, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben ablasıyla birlikte oldum, küçük kızla hiç bir ilişkim olmadı." dediği öğrenildi.

"ÇOCUĞUMUZ GÜVENDEDİR"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Vakaya ilişkin alınan bilgiyle birlikte Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, gerekli işlemleri tesis etmek üzere Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ile temasa geçmiştir. Habere konu çocuğumuz, bir kuruluşumuzda güvendedir. Çocuğumuzun psikolojisi ve rehabilitasyonuna yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir. Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz kanalıyla da hukuki sürecin takipçisi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." denildi.