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    Tekne satın almak isterken 1 milyon 700 bin TL dolandırıldı

    Lüks bir tekne satın almak isteyen ve devir teslim sırasında oyalanan Önder Küçük, İranlı dolandırıcıların hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.01.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 11.01.2021 - 22:56
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    Tekne satın almak isterken 1 milyon 700 bin TL dolandırıldı

    İstanbul'da yaşayan galeri sahibi Önder Küçük, İranlı bir grup tarafından dolandırıldığını iddia etti.

    Show TV'nin haberine göre, İranlı grup Önder Küçük'ün yanına gelerek kendisine uygun fiyata tekne satmak istediklerini söyledi.

    Taraflar da bunun üzerine 4,5 milyon liraya anlaşarak sözleşme imzaladı.

    1 MİLYON 700 BİN LİRASINI KAPTIRDI

    Küçük, sözleşme gereği ilk olarak 600 bin TL kapora öderken tekneyi aldıktan sonra da 750 bin TL bakım harcaması yaptı. Toplam kaybının ise 1 milyon 750 bin TL olduğunu belirtti.

    Mağdur olan Küçük, devir teslimi sırasında oyalandığını, tekne sahibinin tekneyi Beylikdüzü'ndeki marinaya çektikten bir süre sonra telefonunu kapatarak kayıplar karıştığını söyledi.

    "OLAN PARAYA OLDU"

    Yaşanan olayın ardından suç duyurusunda bulunan Küçük, "Muhatap yok ortada, olan bizim paraya oldu." dedi.

    Tekne satın almak isterken 1 milyon 700 bin TL dolandırıldı

    Tekne satın almak isterken 1 milyon 700 bin TL dolandırıldı #1

    Tekne satın almak isterken 1 milyon 700 bin TL dolandırıldı #2

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