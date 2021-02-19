- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Teksas'ta ısınmak için yaktıkları şömine alev aldı: 4 ölü
Teksas'ta ısınmak için yaktıkları şömine alev aldı: 4 ölü
- İHA
- 19.02.2021 - 16:01
- Güncelleme : 19.02.2021 - 16:13
Sert kış koşullarıyla mücadele eden ABD’de kar kabusu sürüyor.
Milyonlarca kişiyi elektriksiz bırakan, marketlerin önünde tüp ve su kuyruğu oluşmasına yol açan kış fırtınasında Teksas eyaleti görülmemiş felaketi yaşıyor.
Eyalet bağlı Houston kentinde bir apartmanda ısınmak için şömine kullananlar yangın çıkmasına neden oldu.
İTFAİYENİN MUSLUĞU DONDU
San Antonio kentinde ise bir binada çıkan yangının ardından olay yerine itfaiye sevk edildi.
Dondurucu soğuklar nedeniyle yangın söndürme musluğu donan itfaiye, alevlere müdahale edemedi.
Alevler çevredeki araçlara sıçrarken, bölgeye tankerle su taşındı.
TEKSAS SENATÖRÜ MEKSİKA TATİLİNDE
Teksas’ta hayat durma noktasına gelirken, Cumhuriyetçi Eyalet Senatörü Ted Cruz’un Meksika’ya tatile gitmesi büyük tepki çekti.
Eleştiriler üzerine Teksas’a dönen Cruz’a istifa etmesi yönündeki yoğun baskılar devam ediyor.