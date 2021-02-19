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Teksas'ta ısınmak için yaktıkları şömine alev aldı: 4 ölü

Teksas'ta ısınmak için yaktıkları şömine alev aldı: 4 ölü

Houston kentinde ısınma ihtiyaçlarını gideremedikleri için şömine yakan aile yangına neden oldu. 1 kadın ve 3 torununun şömineden çıkan yangında hayatını kaybetti.