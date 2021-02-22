Tel Abyad'da PKK saldırısı

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde YPG'li teröristlerin roketli saldırısında, Suriye Milli Ordusu askerlerinden 2'si şehit oldu, 7'si yaralandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına PKK/YPG terör unsurları tarafından ısı güdümlü roket atar saldırısı düzenlendi.

2 SMO ASKERİ ŞEHİT OLDU

Saldırıda SMO mensubu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimleri ve adli makamlar tarafından saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

Açıklamada, hain saldırısı nedeniyle PKK/YPG'li teröristler lanetlenirken SMO'ya da geçmiş olsun temennisi iletildi.

YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temr bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.