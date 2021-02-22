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    Tel Abyad'da PKK saldırısı

    Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan Tel Abyad ilçesinde YPG'li teröristlerin roketli saldırısında, Suriye Milli Ordusu askerlerinden 2'si şehit oldu, 7'si yaralandı.
    • AA
    • 22.02.2021 - 22:03
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    Tel Abyad'da PKK saldırısı

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa beldesinde Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) kontrol noktasına PKK/YPG terör unsurları tarafından ısı güdümlü roket atar saldırısı düzenlendi.

    2 SMO ASKERİ ŞEHİT OLDU

    Saldırıda SMO mensubu 2 asker şehit oldu, 7 asker ise yaralandı.

    Yaralı askerler Tel Abyad Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

    Tel Abyad da PKK saldırısı #1

    Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimleri ve adli makamlar tarafından saldırıyla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Açıklamada, hain saldırısı nedeniyle PKK/YPG'li teröristler lanetlenirken SMO'ya da geçmiş olsun temennisi iletildi.

    YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temr bölgelerinden sık sık Rasulayn ve Tel Abyad'da sivil yerleşimleri hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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