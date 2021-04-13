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    Tel Abyad'da YPG'ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi

    Şanlıurfa Valiliği, Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildiğini açıklarken, patlayıcılar arasında İsrail yapımı mayınların da olduğu bilgisi verildi.
    • İHA
    • 13.04.2021 - 07:38
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 09:11
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    Tel Abyad'da YPG'ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi

    Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinden gelen terörle mücadelesi sürerken, bölgede hareketliliği artanda terör örgütü YPG'ye karşı operasyonlar da devam ediyor.

    Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da yapılan MİT destekli operasyonda, terör örgütüne ait çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi.

    MİT VE SMO'DAN ORTAK OPERASYON

    Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    “Suriye Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad ilçesinde MİT Başkanlığı, Yerel Kolluk Birimleri ile Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti ve deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.

    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #1

    İSRAİL YAPIMI MAYINLAR

    Çalışmalar kapsamında alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yürütülen arama tarama faaliyetleri neticesinde aralarında İsrail yapımı da olan çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.


    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #2

    Ele geçirilen patlayıcılar arasında, 12 adet anti personel mayını,

    8 adet İsrail yapımı güçlendirilmiş anti personel mayını,

    2 adet fünye grubu, 4 adet el bombası, 9 adet basma tipi anahtar sistemi,

    4 adet alpha fire alıcı devresi, 3 adet anahtar sistemi,


    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #3

    yaklaşık 5 kilogram ağırlığında alüminyum tozu,

    2 adet 2 kilogram olan demir bilyelerle güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı,

    5 metre uzunluğunda korteks, 1 adet ateşleme cihazı ile

    5 adet tuzaklama amaçlı kullanılan metal kazık ele geçirilmiştir.

     

    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #4

    Ele geçirilen patlayıcılar taşınması ve sevki tehlike arz ettiğinden bomba İmha ekiplerince yerinde imha edilmiş olup, konu ile ilgili olarak yerel adli makamlarla koordinasyon sağlanarak tahkikata başlanmıştır."

    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #5

    Tel Abyad da YPG ye ait İsrail yapımı mayınlar ele geçirildi #6

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