Telefon dolandırıcılarının internet sözleşmeniz bitiyor yalanı

Farklı numaralardan kullanıcıları arayarak internet sözleşmesinin bittiğini söyleyen numaralarla ilgili şikayetlere rağmen işlem yapılmıyor.

Dolandırıcılar uzun zamandır vatandaşların paralarını alabilmek için yeni bir taktik geliştirdi.

Yasal olmayan yollardan internet kullanıcılarının numaralarını ele geçiren dolandırıcılar, farklı numaralardan internet kullancılarını arayarak internet sözleşmelerinin 2 gün içerisinde biteceğini ve acilen yeni bir sözleşme yapmaları gerektiğini söylüyor.

Vatandaşlar bu numaralardan arayan dolandırıcılar nedeniyle isyan noktasında.

BU TELEFONLARA İNANMAYIN

Yapılan şikayetlere rağmen yasal boşlukları kullanan dolandırıcılar, insanları arayarak yalan söylemeye devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan uzmanlar; internet sağlayıcısı firmaların farklı numaralardan kesinlikle aramayacağını belirterek asla bu aramalarda karşı tarafa bilgi verilmemesi gerektiğini söylüyor.

NE YAPMALISINIZ

"İnternet sözleşmeniz bitiyor" şeklinde yapılan aramaları ciddiye almayın.

İnternet sağlayıcısı şirketi arayarak doğru bilgileri direkt olarak firmadan alın.

Sizi arayan dolandırıcıların numaralarını telefonunuzdan engelleyin.

Dolandırıcıların sizi aradığı numaralardan bazıları şunlar:

0216 203 05 39

0850 520 26 90