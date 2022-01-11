Telegram'dan çocukların müstehcen görüntüsünü paylaşanlara operasyon

Sosyal paylaşım uygulaması Telegram üzerinden çocukların müstehcen görüntülerini para karşılığı satan ve alan 44 kişiye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Küçük çocukların görüntülerinin çeşitli sosyal medya platformalarından para karşılığı satılması, ekipleri harekete geçirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, TCK'nin 226/3. maddesinde düzenlenen "Çocukların kullanıldığı müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma" suçundan soruşturma yürütüyor.

Soruşturma kapsamında Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, Telegram isimli sosyal paylaşım uygulamasındaki gruplarda çocuğun cinsel istismarına konu olabilecek içerikteki müstehcen görüntülerin paylaşıldığı ve bu görüntülerin para karşılığı satıldığı tespit edildi.

SATAN VE SATIN ALAN 46 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Bu gorüntüleri satan veya satın alan 46 şüpheliden 2'si hakkında, aynı konu ve suç tarihlerinde başka dosyalardan işlem yapıldığı belirlendi.

4'Ü KAMU PERSONELİ

Bunun üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 44 şüpheli hakkında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüpheliler arasında doktor, polis, sözleşmeli er adayı ve uzman erbaşın da bulunduğu 4 kamu personeli bulunduğu ortaya çıktı.