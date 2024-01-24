Televizyon programına çıkmıştı! Antalya'da kayıp kuryenin cansız bedeni bulundu 36 gündür aranan moto kurye Ali Diken'in cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken, cesedi ise toprağa gömülü halde tespit edildi.

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İHA

Antalya'da yaşayan Ali Diken, 20 Aralık 2023 Çarşamba günü motosikletiyle birlikte ortadan kayboldu.

32 yaşındaki Diken'in hayatından endişe eden annesi ve yengesi, Diken'i aramak için bir televizyon programı ekibinden yardım istedi.

Günlerdir aranan Ali Diken'in, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Televizyon programına katılan Z.B., şüpheli tavırlarının ardından gözaltına alındı.

Gömdüğü yeri söyledi

Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan Z.B., sorguda Ali Diken'in gömüldüğü yeri itiraf etti.

Şüpheli, yer göstermesi için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından cesedin gömüldüğü Aksu ilçesi Kundu Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki boş araziye götürüldü.

Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada, bir cesede ulaşıldı. Ekiplerin ikinci bir cesedi arama çalışmasının ise devam ettiği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)