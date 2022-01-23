TEM Otoyolu Sakarya geçişi İstanbul istikametinde çok sayıda araç, birbirine girdi. Kazalar nedeniyle trafiğe kapatılan İstanbul istikameti, 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Etkili olan kar yağışı, trafik kazalarını da beraberinde getirdi.

TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye ilçesinde aralarında tır, yolcu otobüsleri ve otomobillerin de olduğu 13 araç, birbirine girdi.

Meydana gelen zincirleme kaza nedeniyle, İstanbul istikameti trafiğe katıldı.

ARAÇLAR GERİ ÇEVRİLDİ

Adapazarı gişelerinden İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar durdurularak geri çevrildi. İstanbul istikametinden gelen araçlar ise D-100 Karayolu’na yönlendirilmeye başladı.

ARAÇLAR YOLDAN KALDIRILDI

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmalar neticesinde kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Karayolları ekiplerinin de otoyolu temizlemesinin ardından İstanbul istikameti tekrar trafiğe açıldı.

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde zincirleme kaza VİDEO

