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TEM otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

TEM otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı

Bir tırda yapılan aramada, sürücüye ait olan yatak kısmının altında 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.