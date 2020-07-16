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- TEM otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı
TEM otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı
Bir tırda yapılan aramada, sürücüye ait olan yatak kısmının altında 62 kilo toz esrar maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- İHA
- 16.07.2020 - 14:09
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, TEM otoyolu Körfez gişeleri mevkinde durdurulan bir tırda narkotik köpeği Alfa ile arama yaptı.
62 KİLO ESRAR BULUNDU
Arama sonucunda, sürücünün yatak bölümü altında saklanmış çuval içerisinde 314 paket halinde 62 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak araçta bulunan Y.Y. isimli şahıs ise gözaltına alındı.
Şahsın, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
TEM otoyolunda durdurulan tırda 62 kilo esrar yakalandı