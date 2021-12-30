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    TEM Otoyolu'nda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

    TEM Otoyolu HAsdal mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
    • AA
    • 30.12.2021 - 06:49
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    TEM Otoyolu'nda kaza: 1'i ağır 2 yaralı

    Y.G'nin kullandığı 34 THC 61 plakalı taksi, TEM Otoyolu Hasdal mevkisinde arıza nedeniyle sağ şeritte durduğu belirtilen E.K'nin kullandığı 07 ESZ 81 plakalı otomobile çarptı.

    TAKSİNİN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

    Bu sırada, araç dışında olan E.K, taksinin altında kalarak sürüklendi.

    İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    TEM Otoyolu nda kaza: 1 i ağır 2 yaralı #1

    YARALILARDAN BİRİNİN DURUMU AĞIR

    İtfaiye ekiplerince aracın altından çıkarılan E.K. ile taksinin sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

    TEM Otoyolu nda kaza: 1 i ağır 2 yaralı #2

    TEM Otoyolu nda kaza: 1 i ağır 2 yaralı #3

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