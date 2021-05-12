Euro
10.1539
0.66%
Dolar
8.4018
1.47%
Altın
495.19
1.24%
Borsa
1.441
-0.25%
Bitcoin
475.251
2.03%
EXEN Coin
38.50
8.63%
19ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 19 C

    Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu

    TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 12.05.2021 - 06:55
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 07:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu

    İstanbul'da, TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz Mevkii’nde saat 03.45’te trafik kazası meydana geldi.

    B.B idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere saplandı.

    Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu #1

    OTOMOBİLİN MOTORU SAVRULDU

    Kazanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobil motoru birkaç metre ileri savruldu.

    Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza VİDEO

    SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

    Otomobilde bulunan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

    Kazada büyük hasar alan otomobil hurda yığınına dönerek kullanamaz hale geldi. Otomobil ve savrulan motor ekiplerin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı.

    Kazanın çıkış nedeni bilinmezken, polis ekipleri kazayı soruşturuyor.

    Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir