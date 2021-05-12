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- Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu
Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza: Aracın motoru metrelerce savruldu
TEM Otoyolunda bariyerlere çarpan otomobil hurda yığınına döndü. Kaza yapan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
- İHA
- 12.05.2021 - 06:55
- Güncelleme : 12.05.2021 - 07:29
İstanbul'da, TEM Otoyolu Büyükçekmece Kumburgaz Mevkii’nde saat 03.45’te trafik kazası meydana geldi.
B.B idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere saplandı.
OTOMOBİLİN MOTORU SAVRULDU
Kazanın etkisiyle bariyerlere saplanan otomobil motoru birkaç metre ileri savruldu.
Büyükçekmece TEM Otoyolunda korkunç kaza VİDEO
SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Otomobilde bulunan sürücü kaza yerinde hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.
Kazada büyük hasar alan otomobil hurda yığınına dönerek kullanamaz hale geldi. Otomobil ve savrulan motor ekiplerin çalışması sonucu olay yerinden kaldırıldı.
Kazanın çıkış nedeni bilinmezken, polis ekipleri kazayı soruşturuyor.