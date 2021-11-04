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- TEM Otoyolu’nda, şeker yüklü tır devrildi
TEM Otoyolu’nda, şeker yüklü tır devrildi
İstanbul istikametinde seyir halinde olan A.R.T idaresindeki tır, kontrolden çıkıp yan yattı. Şekerler yola savrulurken, trafikte aksamalar yaşandı.
- İHA
- 04.11.2021 - 17:58
- Güncelleme : 04.11.2021 - 17:59
TEM Otoyolu’nda, Sakarya’dan İstanbul’a seyir halinde olan A.R.T. idaresindeki şeker yüklü tır, Sapanca mevkisinde kontrolden çıkarak yan yattı.
Dorsedeki şekerler yola savurulurken, sürücü A.R.T. kazayı yaralı olarak atlattı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırdı.
TEM Otoyolu’nda, şeker yüklü tır devrildi VİDEO
HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
Yola savrulan şekerler bölgeye sevk edilen kara yolları ekipleri tarafından temizlenirken, otoyolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi. Temizlik çalışmaları ve tırın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.